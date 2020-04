Geraint Thomas haalt 300.000 pond op met driedaagse op rollen

Heel wat renners proberen hun frustraties over het gebrek aan koersen te transformeren in iets goeds. Geraint Thomas koos ervoor om geld op te halen voor de NHS, de Britse gezondheidszorg, door 3 dagen lang elke dag 12 uur na elkaar op de rollen te fietsen.

Bij de start van zijn onderneming klonk de Welshman nog vol goeie moed, maar in de filmpjes op zijn sociale media zag je de vermoeidheid zich opstapelen. "Alles doet nu pijn", zegt Thomas in een van zijn laatste videoboodschappen. "Ik heb zelfs moeite om langer dan een minuut in het zadel te blijven."

Uiteindelijk haalt Thomas zo'n 300.000 pond (een kleine 350.000 euro op). "Een ongelooflijk bedrag! Iedereen die me gesteund heeft, is heel hartelijk bedankt."