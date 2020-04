Campenaerts: "Elke week een verplichte videocall met hele ploeg samen"

Exact één jaar na zijn geslaagde werelduurrecordaanval heeft Victor Campenaerts donderdag de tijd genomen voor een uitgebreid interview met Sporza. De werelduurrecordhouder had het onder meer over zijn ambities dit seizoen, zijn gele droom, ploegleider Bjarne Riis en zijn zware mentale dip vorig jaar.

"Hou mijn hart vast voor eerste Tour-rit"

Hoe kijkt Victor Campenaerts aan tegen wat nog rest van het huidige wielerjaar? "Het is allemaal nog wat onduidelijk nu", vindt Campenaerts. "Het is voor niemand makkelijk." "Ik heb nog niet veel duidelijkheid over mijn programma. De Tour zal ik wellicht niet rijden, omdat die overlapt met het WK en het EK. Dat opent voor een tijdrijder als ik misschien wel perspectieven, al ben ik met een goeie voorbereiding altijd een kanshebber voor de wereldtitel. Als je EK en WK wint, is het moeilijk om een betere Tour te rijden." "Ik hou wel mijn hart vast voor die eerste Tour-rit. Na maanden zonder koers zal iedereen supernerveus zijn. Ik hoop dat het binnen de perken blijft qua ongevallen. Ik denk dat het niet slecht zou zijn om per ploeg met een renner minder te koersen."

Het is een mooie ambitie om volgend jaar de gele trui te willen pakken in de Tour. Victor Campenaerts

De voorbereidingstijd is nog lang. Campenaerts geniet wel van de ontspannen sfeer tijdens de coronaperiode. "Tijdens een lang wielerseizoen is het altijd een uitdaging om mentaal niet ten onder te gaan. Nu is er geen druk om te presteren. Ik zet zelfs geen wekker", bekent hij, "En er is nu ook ruimte om te experimenteren tijdens het seizoen. Dat kan anders niet. Zo heb ik pas mijn hoogtetent enkele dagen ingesteld op meer dan 4.000 meter hoogte. Dat was een goed moment om nu eens te proberen. Zondag was de laatste nacht en deze week doe ik het nog rustig. Daarna heb ik een blok van 3 weken hard trainen." "Het is een test en we zullen zien wat het oplevert. Als de test uitmuntend is, dan heb ik meteen een protocol om volgend jaar de gele trui te pakken in de Tour. Dat is een mooie ambitie. In de regenboogtrui? Dat zou heel mooi zijn."

Victor Campenaerts op zijn tijdritfiets.

"Coronavirus zorgt voor meer betrokkenheid binnen de ploeg"

Zijn werelduurrecord reed Victor Campenaerts nog in de kleuren van Lotto-Soudal. Sinds dit jaar verdedigt hij de kleuren van NTT Pro Cycling. "Ik ben Lotto-Soudal nog steeds superdankbaar dat ik de mogelijkheid gekregen heb om dat zo specifiek voor te bereiden", zegt Campenaerts, die het naar zijn zin heeft bij zijn nieuwe team. "Ik ben superblij met mijn overstap. Het is een ploeg met heel veel mogelijkheden. Ik vond het wel jammer dat er zoveel negatieve reacties waren op de komst van ploegleider Bjarne Riis, want hij zorgt echt voor een ongelooflijk positieve wind binnen de ploeg." "Zijn kwaliteiten als ploegleider en motivator zijn uitzonderlijk. Sinds zijn komst zijn we nog heiliger dan de paus. Bjarne weet heel goed dat een positief geval binnen de ploeg wellicht zijn dood zou betekenen."

Vorige zaterdag heb ik samen met de trainers een meeting gegeven over warmtetrainingen. Komende zaterdag zal Nizzolo vertellen hoe hij de sprinttrein wil verbeteren. Victor Campenaerts

Het coronavirus lijkt bizar genoeg ook voor een hechte groepssfeer te zorgen binnen het team. "We zijn een heel internationale ploeg, maar elke zaterdag is er een verplichte videocall met iedereen, ook verzorgers en techniekers." "Dan zijn we een uur lang bezig over bepaalde onderwerpen en hoe we willen verbeteren als ploeg. Vorige zaterdag heb ik samen met de trainers een meeting gegeven over warmtetrainingen. Komende zaterdag zal Nizzolo vertellen hoe hij de sprinttrein wil verbeteren." "Normaal ben je altijd met dezelfde mensen op pad, maar door het coronavirus hebben we nu meer contact met iedereen. Dat zorgt ervoor dat iedereen samen betrokken is."

"Niet ver van depressie gezeten"

Victor Campenaerts mag zich nu al een jaar werelduurrecordhouder noemen. "Ik weet nog redelijk veel van die dag. We waren extreem voorbereid, dus alles staat in mijn geheugen gegrift", blikt Campenaerts terug. "Of het de mooiste dag van mijn carrière was? Eerder de mooiste maand. De euforie en de beleving waren gespreid. Het record breken was de kers op de taart, maar de taart stond er al wel. Mijn 3e plaats op het WK in Innsbruck was veel meer onverwacht. Toen was de euforie veel groter."

Ik ben blijven doortrekken tot ik volledig geparkeerd stond. Het heeft lang geduurd voor ik er weer bovenop was. Victor Campenaerts

In de maanden na zijn recordpoging kwam Campenaerts wel zichzelf tegen. "Ik ben blijven doortrekken tot ik volledig geparkeerd stond. Het heeft lang geduurd voor ik er weer bovenop was", bekent hij. "Ik zal niet zeggen dat ik in een depressie zat, maar ik was er toch niet ver vandaan. Pas tegen het WK van vorig jaar ben ik uit het diepe dal geklommen. Het is jammer dat ik daar viel, anders had ik samen met Remco Evenepoel op het podium kunnen staan."

"Wilde in quarantaine uurrecordpoging doen"

Even overwoog Victor Campenaerts om tijdens de coronacrisis opnieuw een werelduurrecordpoging te doen. "Tijdens Parijs-Nice was het al duidelijk dat het de laatste koers zou zijn voor lange tijd. Daarom kwam het in mij op. Als topsporter probeer je altijd het beste te maken van een bepaalde situatie", legt hij uit. "Ik sprak erover met Bjarne Riis. Het was de bedoeling om in quarantaine te gaan in de olympische velodroom in Londen en daar mijn goeie vorm te verzilveren." "Dat is de plaats waar sir Bradley Wiggins zijn record fietste en de Wiggins-fans vinden dat nog altijd het echte record, omdat het op zeeniveau was", lacht Campenaerts. "Ik twijfel of ik in Londen mijn eigen record zou kunnen verbeteren, maar ik ben ervan overtuigd dat ik er wel sneller zou kunnen rijden dan Wiggins. Alleen was de UCI er niet voor te vinden, omdat het zou lijken alsof ik me niks aantrek van de maatregelen. We wilden er graag een mooi quarantaineverhaal van maken, maar ik heb ook wel begrip voor het standpunt van de UCI."