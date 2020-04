Sporteconoom Wim Lagae: "Geen Tour zou een financieel fiasco zijn"

"Bovendien is er ook geen noodfonds aangelegd in goeie dagen. Daardoor zijn de teams niet voorbereid op slechte dagen zoals nu. Een ploeg als CCC zit al in overlevingsmodus. Bedrijven zien sponsoring nu niet meer als een investering, maar als een kostenpost waar ze kunnen besparen."

"Ook de andere koersen die ASO organiseert, overleven dankzij de centen van de Tour. De Tour is de centrale magneet die een hele keten van andere wielerwedstrijden in leven houdt."

"In grote lijnen wordt de omzet van de Tour geraamd op 160 miljoen euro. Ter vergelijking: de omzet van Flanders Classics, dat onder meer de Ronde van Vlaanderen organiseert, is zo'n 6 miljoen euro. Dan zie je onmiddellijk de verhoudingen", zegt Wim Lagae aan Sporza.

"Tour zonder publiek lijkt realistische optie"

"Alles zal afhangen van de gezondheid, maar een Tour zonder publiek lijkt me wel een vrij realistische optie. Maar ook dan komen de inkomsten in het gedrang, wat zonder publiciteitskaravaan en zonder vips zullen de sponsors minder willen betalen. De marketinginkomsten zullen minstens halveren. De media-inkomsten kunnen misschien wel in belangrijke mate standhouden."

Tour-organisatie bepaalt wat er met Vuelta gebeurt

Wim Lagae ziet nog een reden waarom een Tour later op de zomer plausibel is. "ASO heeft ook een meerderheidsaandeel in de Vuelta", weet Lagae. "Daardoor heeft de Tour grip op de kalender. In Parijs zal beslist worden of de Vuelta naar 2 weken of 10 dagen gaat. Dat verhoogt de kansen van de Tour enorm."

"Wielrennen is ook geen mondiale sport. Vorig jaar kwam 85 procent van de deelnemers uit Europa. Dat is heel anders dan bij de Olympische Spelen, waar atleten van over de hele wereld deelnemen en er ook nog kwalificaties zijn. Dat probleem heb je niet in het wielrennen. Er kan heel snel geschakeld worden."

"Toch zal het een logistiek huzarenstukje zijn om zelfs in een uitstelscenario te slagen. De Tour is immers afhankelijk van de volksgezondheid en als de lockdown afgebouwd wordt, zal sport aan het einde van de keten komen."

"Je moet eerst hotels hebben die weer open zijn, reizen moet weer toegelaten worden en je hebt ook massa's ordediensten nodig die nu nog ingezet worden voor de volksgezondheid. Er zijn dus heel veel factoren in het spel, maar we mogen ook niet vergeten dat wielrennen een heel veerkrachtige sport is. Dat heeft het verleden al meermaals uitgewezen."