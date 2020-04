Social distancing, het is tijdens deze coronacrisis de vuistregel voor elke burger. Ook Usain Bolt roept zijn volgers op om voldoende afstand te bewaren, maar de Jamaicaanse atletieklegende doet dat uiteraard met een kwinkslag. In zijn hoogdagen won Bolt zijn races vrijwel steevast met een straatlengte voorsprong, een afstand die we ook in deze tijden moeten respecteren.