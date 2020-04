U heeft beslist in onze Amstel-poll: Philippe Gilbert klopt Mathieu van der Poel

Komende zondag krijgen we geen Amstel Gold Race te zien, of toch niet de editie van 2020. We stellen wel zoals de voorbije weken ons archief beschikbaar en schotelden u deze keuzemogelijkheden voor. Philippe Gilbert kwam als winnaar uit de stembus.

De resultaten:

2017: Philippe Gilbert valt zwaar, maar klopt toch Michal Kwiatkowski in spannende spurt: 47% (56.154 stemmen)

2019: de knettergekke ontknoping en triomf van Mathieu van der Poel: 35% (42.005 stemmen) 2010: Philippe Gilbert wint voor de eerste keer de Amstel Gold Race: 9% (10.408 stemmen) 1994: Johan Museeuw wint ook op de Nederlandse heuvels: 4% (4.235 stemmen) 2016: Enrico Gasparotto draagt verrassende zege op aan overleden Demoitié: 2% (2. 619stemmen) 2001: Erik Dekker wint na spannend sprintje tegen Lance Armstrong: 2% (2.515 stemmen) 1982: De 5e zege van Jan Raas: 1% (1.543stemmen) Totaal: 119.479

1982: De vijfde zege van Jan Raas

De Amstel Gold Race wordt ook wel de Amstel Gold Raas genoemd. 5 keer was de Nederlander de sterkste in eigen land: 1977, 1978, 1979, 1980 en 1982.

1994: Johan Museeuw wint ook op de Nederlandse heuvels

We zagen zondag nog hoe Johan Museeuw in Parijs-Roubaix van 2002 zijn 10e Wereldbekerzege behaalde. De jonge versie van Museeuw kon zich ook uitleven in Maastricht, waar hij in 1994 het duel tussen GB-MG en Gewiss in zijn voordeel liet uitdraaien.

2001: Erik Dekker wint na spannend sprintje tegen Lance Armstrong

De Tour de France was uiteraard steevast het hoofddoel van Lance Armstrong, maar de Amerikaan pikte ook af en toe een klassieker mee. De Amstel Gold Race was spek naar zijn bek, maar na 1999 beet hij ook in 2001 zijn tanden stuk op een thuisrijder.

2010: Philippe Gilbert wint voor de eerste keer de Amstel Gold Race

Het klassieke palmares van Philippe Gilbert is indrukwekkend. De Amstel Gold Race zou een speeltuin zijn voor de Ardennees, die er in 2010 voor het eerst victorie kon kraaien.

2016: Enrico Gasparotto draagt verrassende zege op aan overleden Demoitié

Enrico Gasparotto bezorgt de ploeg van Hilaire Van der Schueren een klein delirium in Nederlands Limburg. De Italiaan wint zijn tweede Amstel, een zege met een zeer emotionele rand. Enkele weken eerder had ploegmakker Antoine Demoitié het leven gelaten in Gent-Wevelgem. Gasparotto draagt zijn zege op aan onze landgenoot.

2017: Philippe Gilbert valt zwaar, maar klopt toch Michal Kwiatkowski in spannende spurt

Philippe Gilbert wint in 2017 zijn 4e Amstel Gold Race. De Belgische kampioen doet dat 2 weken na zijn triomf in de Ronde van Vlaanderen. Hij doet dat ook niet zomaar, want Gilbert moet een vroege val verwerken en zal na de finish pas echt beseffen welke schade die val teweeggebracht heeft.

2019: de knettergekke ontknoping en triomf van Mathieu van der Poel