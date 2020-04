Voorstel Tom Dumoulin: "Schuif seizoen met maand op, nu en voor altijd"

2020 had na een seizoen vol ellende het jaar van Tom Dumoulin moeten worden. "Ik had hoge verwachtingen, maar dit jaar heeft tot nu toe ook geen geluk gebracht", zegt de ex-Giro-winnaar in een gesprek met Sporza.

"Dit is een gekke situatie", vat Tom Dumoulin het samen. "Ik kwam uit een rotjaar en had hoge verwachtingen van 2020: nu gaan we er na die knieblessure vol tegenaan. Maar dit jaar heeft tot nu toe ook geen geluk gebracht." Als er straks weer gekoerst mag worden, dan zal er minstens een jaar voorbij zijn waarin Dumoulin geen enkele wedstrijd gekoerst heeft. "Fietsen is ook leuk zonder doel", zegt hij over de doelloze trainingsritten die hij tegenwoordig afwerkt. "Het is toch mooi om eens een tochtje naar de Ardennen te maken met de fiets (Dumoulin woont in België, red). Ik probeer gewoon elke dag een doel te vinden, focus mij niet zozeer op 1 wedstrijd. Want dat zou wel eens hard kunnen tegenvallen." Nochtans had Dumoulin gehoopt om zijn piek te bereiken in de Tour, een wedstrijd die nu hoogst onzeker is. "Liever nu nog onzekerheid dan al de zekerheid te hebben dat het niet doorgaat. Als de organisatie een sprankeltje hoop heeft, dan hoop ik mee."

"Misschien Tour verplaatsen naar vlak voor de Vuelta"

Het lijkt wel onwaarschijnlijk dat de Tour de France op zijn gewone datum, in juli, kan plaatsvinden. "Verplaatsen naar september lijkt mij niet mogelijk, maar misschien kan het wel vlak voor de Vuelta?" Dumoulin heeft nog wel meer ideeën als het over de wielerkalender gaat. "Ze zouden het seizoen moeten verlengen tot half november en de voorjaarskoersen in het najaar rijden, in oktober en begin november. Het WK houden we op zijn plaats en daarvoor rijden we dan de Tour en de Vuelta. De Giro? Dat wordt moeilijk, tenzij op hetzelfde moment als een andere grote ronde." "Maar nu je erover begint: ik vind dat elk seizoen een maand zou moeten opschuiven. Half november is het hier in België en Nederland vaak nog fantastisch weer, terwijl we half februari soms nog sneeuw hebben of zo." "Als we nu dit seizoen verlengen tot november, dan beginnen we in 2021 een maand later en dan houden we die periode in de toekomst aan. Dat lijkt mij fantastisch."

"Ik raakte weer geboeid door geneeskunde"

Het heeft trouwens niet zoveel gescheeld of Tom Dumoulin was in deze periode geen trainingsritjes aan het afmalen door Limburg, maar zelf ook aan het strijden tegen het coronavirus. Als dokter dan. Maar Dumoulin verkoos de fiets boven een studie geneeskunde. "Toen ik met mijn knieblessure zo vaak in het ziekenhuis kwam, begon het toch weer wat te kriebelen. Ik raakte weer geboeid door geneeskunde. Maar dit coronavirus is toch vooral beangstigend. Nu is mijn interesse niet geprikkeld." Zijn vader en zijn vrouw zijn momenteel wel actief in een ziekenhuis, de eerste als laborant op de ivf-afdeling, de tweede als psychologe. "Zij heeft ook enkele positieve corona-patiënten op haar afdeling. Dan komt het ineens dichtbij. Maar we voelen ons allebei prima." "Mijn vrouw staat nu vooral het zorgpersoneel psychologisch bij. Voor hen is dit een zware periode. Maar ook voor haar is dit heftig."