FIFA-werkgroep: "Stel alle internationale wedstrijden in juni uit"

Twee weken geleden werd de coronawerkgroep binnen FIFA opgericht, vandaag werden een eerste reeks maatregelen aangekondigd. De werkgroep vroeg alle internationale wedstrijden die in juni gespeeld zouden moeten worden af te gelasten, zowel voor mannen- als vrouwenteams.

Dat heeft vooral gevolgen voor de kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2022 in Qatar. "Om de kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2022 van nieuwe data te voorzien , moet er bilateraal overleg plaatsvinden tussen de confederaties", klinkt het in een persbericht.

De FIFA benadrukte dat de gezondheid bij de reeks beslissingen "steeds de hoogste prioriteit genoot". Verder zijn de maatregelen opnieuw goed nieuws voor de afwerking van de clubcompetities. De UEFA besloot woensdag al haar interlandbreak in juni op te schorten. De nationale competities krijgen daardoor de kans tot 3 augustus door te gaan.

Verder beval de werkgroep ook het WK voor meisjes U20 in Panama en Costa Rica, dat in augustus en september op het programma stond, en het WK voor meisjes U17 in India, dat voorzien was in november, uit te stellen.