Sportzomer 2021: de gevolgen van het coronavirus op de sportkalender

De openingsmatch van Euro 2020 stond gepland voor 12 juni van dit jaar. Door de gevolgen van het coronavirus werd het Europese voetbalfeest, net als de Copa America, verplaatst naar dezelfde periode in 2021.

Alvast 4 voetbaltoernooien zijn daar de dupe van: het allereerste uitgebreide WK voor clubs, de finale van de Nations League, het EK voor beloften en het EK voor vrouwen. Dat laatste toernooi had moeten beginnen op de dag van de EK-finale bij de mannen en zou eindigen tijdens de Olympische Spelen. Voor geen van de toernooien is al een nieuwe datum bekend.

Naast het EK voetbal werden ook de Olympische Spelen met een jaar uitgesteld. Het nieuwe tijdstip veroorzaakt in 2021 problemen voor het WK zwemmen, het WK atletiek en de Wereldspelen. Ook die evenementen moeten nog een nieuwe datum zoeken.

Maar de lawine stopt niet in 2021. Het WK atletiek in Eugene (VS) bijvoorbeeld, dat normaal zou plaatsvinden in augustus 2021. Als het met exact een jaar wordt uitgesteld, dan komt het weer in het vaarwater van de Gemenebestspelen (27/7 - 7/8/2022) en de Europese Kampioenschappen (11/8 - 21/8/2022).

Op die Europese Kampioenschappen vinden de EK's atletiek, roeien, turnen, triatlon, wielrennen en zwemmen tegelijkertijd plaats in Rome en München. En zo zullen de gevolgen van het coronavirus op de sportkalender sowieso voelbaar zijn tot in 2022.