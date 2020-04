Rijd je lek tijdens een solotocht? Met deze tips ben je 100% zelfredzaam

Bekijk het uitlegfilmpje:

Stap 1: Je rijdt lek: wat nu?

Je merkt dat je lek bent gereden: wat nu? Stop meteen met fietsen. Het is gevaarlijk om door te rijden met een lekke band en je kan bovendien zelfs je velg stukmaken. Dit is het eerste dat je doet bij een lekke tube:

Stap 2: Stal je reservemateriaal uit

Een gewaarschuwd man/vrouw is er 2 waard. Wees dus voorbereid en zorg dat je voor je fietstocht volgende spullen in je achterzak hebt gestoken:

Stap 3: Buitenband eraf halen: een hels karwei

De buitenband loswerken kan een vervelende klus zijn. Maar geen paniek, want met deze uitleg is dat geklungel binnenkort helemaal voorbij:

Stap 4: Nieuwe binnenband en weer op pad

We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Lees snel hoe je efficiënt de nieuwe binnenband erin steekt en je bent in no time weer vertrokken: