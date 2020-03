Ronaldo en co. leveren deel van hun loon in, Juve bespaart 90 miljoen euro

Italië is enorm hard getroffen door het coronavirus. Het ziet er dan ook niet naar uit dat er snel opnieuw gevoetbald zal worden in de Serie A.

Het bestuur van Juventus bereikte vandaag een akkoord met de spelers en technische staf van de club om een deel van hun loon af te staan voor de maanden maart, april, mei en juni.

Op die manier bespaart Juve zo'n 90 miljoen euro. "We willen onze spelers en coaches bedanken voor dit gebaar. Het is een moeilijke periode voor iedereen."

"Als de resterende wedstrijden van dit seizoen toch nog gespeeld zullen worden op een later tijdstip, zullen we met de spelers en coaches opnieuw onderhandelen over hun vergoeding."