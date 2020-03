Peter Vandenbempt: "Club Brugge is voorstander om competitie te stoppen"

Peter Vandenbempt heeft de open brief van de 17 profclubs gelezen en stak zijn licht op bij de teams. "Leider Club Brugge is een van de clubs die de competitie wil stopzetten", weet onze commentator. "Ten laatste woensdag moet de Pro League beslissen, vind ik."

Grote meerderheid wil niet meer voetballen

Waar het op neerkomt is dat de clubs de competitie meteen willen stopzetten. Ze willen weten waar ze aan toe zijn en ze sommen argumenten op waarom er niet meer gevoetbald zal worden. Ze vinden het onverantwoord om dit seizoen nog te voetballen. Daarom willen ze dat er dringend de beslissing wordt genomen om het seizoen stop te zetten.

Bij de G5, de grote clubs van ons land, is Club Brugge voorstander, de anderen niet. Eentje wel, maar die wil het nog niet zeggen.

Daarnaast willen Antwerp en Charleroi graag dat er nog gevoetbald wordt. Daar hebben ze ook belang bij, de teams willen een beter Europees ticket afdwingen. En vreemd genoeg is ook Eupen voorstander, al kan dat ook een communicatiestoornis zijn. De overige 17 profclubs die ons land rijk is, willen allemaal stoppen met voetballen dit seizoen. Op 24 clubs is dat een grote meerderheid. Met de open brief geven ze een zeer sterk signaal.

Leider Club Brugge is bereid om er een punt achter te zetten.

Heel wat argumenten

De clubs komen met veel argumenten aandraven: deze coronacrisis is een uitzonderlijke situatie, voetbal heeft een voorbeeldfunctie en ze wijzen naar andere sportevenementen die uitgesteld zijn zoals het EK voetbal of de Olympische Spelen. Ook de uitspraken van Marc Van Ranst, het economisch belang en de situatie van de spelers worden aangehaald in de brief. Ook achter gesloten deuren spelen, vinden ze op dit moment onverantwoord. Want er zullen nog altijd ongeveer 100 mensen in het stadion aanwezig zijn en die kunnen niet allemaal 1,5 meter uit mekaar lopen, staan of zitten. En de clubs vrezen ook een incorrect verloop van de competitie. Denk maar aan Oud-Heverlee Leuven dat zonder publiek de terugmatch in de strijd om de promotie zou moeten spelen.

Ook zonder publiek willen de clubs niet voetballen.

Anderlecht wil zelfs nog Play-off II

De belangen van de grote clubs zijn anders dan die van de kleinere. Je hebt er die Europees voetbal willen afdwingen of je hebt Anderlecht dat zelfs Play-off II wil laten doorgaan om zo nog kans te maken op een Europees ticket voor volgend seizoen. Dat scheelt daar een slok op de borrel. Je hebt er ook die naar plaats 2 en de Champions League lonken, maar er zijn er veel die geen belang meer hebben bij het afwerken van de laatste speeldag, laat staan dat ze nog Play-off II willen spelen. Er zijn dus uiteenlopende belangen. En hoe je het ook draait of keert, clubs zullen dat ook wel uit eigenbelang doen.

Zien we Anderlecht-aanvaller Vlap nog in actie dit seizoen.

Duidelijk dreigement

De Raad van Bestuur van de Pro League kan de beslissing nemen om de competitie stop te zetten. Als die geen leiderschap toont, roepen de 17 clubs op om een bijzondere Algemene Vergadering te organiseren. En als ik de som maak, zitten we misschien wel aan 19 voor- en 5 tegenstanders. Dat is een duidelijke meerderheid en ook een duidelijk dreigement. De druk wordt almaar groter. In de Pro League zetelen allemaal verstandige mensen, die ook weten dat het nog erg moeilijk wordt om de competitie af te werken. Is het hopen tegen beter weten in? Er zijn er nu ook die de competitie over 30 juni willen tillen. Anderlecht-voorzitter Marc Coucke is daar een voorstander van.

Er zijn er die de competitie over 30 juni willen tillen. Anderlecht-voorzitter Marc Coucke is daar een voorstander van.

Ten laatste woensdag beslissen

Pro League-voorzitter Peter Croonen wijst erop dat ze zich juridisch goed moeten indekken. Als ze de competitie nu stopzetten, vrezen ze claims van de huidige rechtenhouders.

Daar is discussie over binnen de Pro League. Volgens sommigen kan de beslissing wel genomen worden zonder schadeclaims, dat zou waterdicht zijn.

Wat Croonen bedoelt, is dat de overheid de beslissing moet opleggen. Dan hebben ze het echt over overmacht. Ik verwacht niet dat de Pro League voor volgende week woensdag een beslissing gaat nemen. Er zal de komende dagen veel overlegd worden. Woensdag moet en zal wel de uiterste datum zijn.

Genk-voorzitter Peter Croonen is ook de voorzitter van de Pro League.

