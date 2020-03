Organisator Gent-Wevelgem: "Toch nog editie in 2020? Wij staan in 4 weken paraat"

"Toen ik het nieuws vernam dat Gent-Wevelgem niet zou doorgaan dit jaar heb ik toch een traantje weggepinkt", geeft Griet Langedock toe. "Het voelt nu ook vreemd. Dit is de week dat heel Wevelgem zwanger is van de koers. Nu is het hier stil."

Gent-Wevelgem werkt met een budget van 1,5 miljoen euro. "We zijn nu nog in kaart aan het brengen wat deze annulering ons zal kosten. Maar ik ben ervan overtuigd dat we dankzij onze partners geen blijvende schade zullen hebben. We hebben een reserve waar we op kunnen terugvallen en we wisten het tijdig genoeg. Anders was het een drama."

Ondanks de klap kijken ze bij Gent-Wevelgem de toekomst hoopvol tegemoet. Zelfs de nabije toekomst. "Mocht er een mogelijkheid bestaan om de koers in het najaar te organiseren, zijn we hier enthousiast om er opnieuw in te vliegen."

"We zullen zeker op goodwill moeten rekenen van de overheid en de politie, maar ik denk dat we in 4 à 6 weken wel een light versie, met bijvoorbeeld enkel wedstrijden voor mannen en vrouwen, georganiseerd kunnen krijgen."