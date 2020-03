Red Lions: "We willen het voorbeeld geven en trainen individueel"

Aan Sporza had minister van Sport Ben Weyts zondag gezegd dat het vooral de ploegsporten zijn die momenteel het slachtoffer zijn van de coronacrisis. De hockeyploeg heeft bijvoorbeeld nu een spoedoverleg. Conditietraining kan thuis op individuele basis, kracht- en stabilisatietraining ook. Maar voor de techniektraining moet er toch wel nagedacht worden, zeker als deze periode aanhoudt."

Op Twitter maakten de Red Lions hun plannen bekend. "We nemen onze sociale verantwoordelijkheid erg serieus en willen een voorbeeld stellen. De komende twee weken zullen we niet in teamverband trainen, alleen individuele, fysieke trainingen thuis."

De Red Lions werken momenteel de Pro League af, maar die competitie ligt zeker tot april stil wegens de coronacrisis. De Red Lions zouden het deze maand, net als de Red Panthers, in Mönchengladbach (19 maart) en Hamburg (26 maart) opnemen tegen hun Duitse collega's.

Wanneer de wedstrijden worden ingehaald, is nog onduidelijk. De Lions staan momenteel aan de leiding in de Pro League, de Panthers zijn vijfde.