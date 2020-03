Nederlandse topsporters kunnen niet meer terecht in trainingscentra

Voor Nederlandse profsporters wordt het de komende weken lastig om hun normale trainingsschema's te blijven volgen. Het trainingscentrum in Papendal gaat dicht, net als bijvoorbeeld schaatsstadion Thialf. Dat heeft het NOC*NSF beslist op aanraden van de overheid.

"We hebben niet overal zeggenschap over. Het is nu niet verboden om hard te lopen bijvoorbeeld. We zijn nu aan het bekijken of we bepaalde zaken overeind kunnen houden. We vragen nogal wat van sporters. Ons dringende advies is wel om alle trainingsomgevingen te sluiten", aldus Hendriks.

De maatregel geldt tot eind maart, daarna wordt de situatie opnieuw bekeken.