Champions League overweegt Final Four in Istanbul

Dinsdag vergaderen de 55 leden van de UEFA in een videoconferentie over het vervolg van het Europese voetbal dit seizoen. Daar zal niet enkel een beslissing genomen worden over de afgelasting of het uitstel van EURO 2020, maar ook over de organisatie van de eindfase van de Europese toernooien. Er ligt een optie op tafel om de Champions League in een Final Four te houden.