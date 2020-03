Triatleet Marten Van Riel: "Tokio moet piekmoment in carrière worden"

Op de Olympische Spelen van Rio in 2016 verraste Marten Van Riel vriend en vijand met zijn zesde plaats op de olympische triatlon ((1.500 m zwemmen, 40 km fietsen, 10 km lopen). In Florida werkt hij zich nu in het zweet om nog straffer uit te pakken op de Spelen van Tokio.

"In Rio was het al straf dat ik op de Spelen stond. Die zesde plek kwam heel onverwacht, maar voelde ik weinig druk. Dat is nu helemaal anders. Ik leg mezelf misschien nog meer druk op dan anderen. Het zal moeilijk zijn, maar het podium is mijn grote doel."

"Ik ben hier al sinds Rio mee bezig, of zelfs al daarvoor. Ik wist dat het parcours in Brazilië me beter zou liggen, maar dat het te vroeg kwam. Ik was nog jong en nieuw op het circuit. 2020 moet het piekmoment in mijn carrière worden."

"En pieken is de grote kunst. Er komt veel meer bij kijken dan het lichamelijke. Ontzeggen van eten, op tijd slapen, heel gefocust zijn. Ik probeer voor Tokio alles perfect te doen om hopelijk 100 procent te zijn op de olympische triatlon."