BMX'ster Elke Vanhoof: "Eerst weer deftig kunnen leven, dan pas topsport"

In maart vorig jaar kwam Vanhoof ten val tijdens een opwarming. "Zonder erg, dacht ik eerst. Maar een dag later stond ik op en begon alles te draaien", vertelt ze aan Sporza. Hersenschudding en een whiplash was de diagnose. Maar wanneer ben je daarvan hersteld? "Niemand kan je dat zeggen, Het is niet zoals bij een breuk, dan weet je wel wanneer je weer kan sporten."

Gevolg: Vanhoof probeerde een paar keer te herbeginnen, onder druk ook van de olympische kwalificatie. Maar dat bleek telkens te vroeg. "Door die hersenschudding zat mijn lichaam vast in een "fight-and-flightmodus", alle prikkels komen keihard binnen, waardoor je niet meer normaal kunt functioneren, laat staan aan sport doen."

Stilaan gaat het opnieuw de goeie kant op en met enkele mensen rond haar timmert Vanhoof aan haar comeback. Maar zonder twijfel is dit haar zwaarste revalidatie, en ze is nochtans wel wat gewoon als het over blessures gaat, dat hoor je in de reportage hieronder: