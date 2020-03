Franse biatlonlegende Martin Fourcade zegt de sport vaarwel

Martin Fourcade was de voorbije 10 jaar de toonaangevende figuur in het biatlon (combinatie van langlaufen en schieten). Zowel op de Olympische Spelen van Sotsji als in Pyeongchang haalde hij 3 medailles, met in totaal 5 gouden exemplaren.

Een maand geleden veroverde hij nog een elfde individuele wereldtitel, waarmee hij zijn grote Noorse voorganger Bjørndalen evenaarde. Maar dat zou Fourcades laatste kunstje worden. Aangezien het seizoen morgen een week vroeger dan gepland eindigt (door het coronavirus uiteraard) kondigde Fourcade aan de vooravond van de race in Finland zijn afscheid aan.

"De wil om het beste van mezelf te geven en bergen te bedwingen leeft nog altijd in mij, maar zowel als mens als als vader wil ik andere wegen bewandelen", schrijft Fourcade in zijn afscheidsbrief. "Het is dus tijd om vaarwel te zeggen. Bedankt voor deze reis."