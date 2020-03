Michel Wuyts: "De tijdrit liegt niet: Julian Alaphilippe is niet in orde"

Wuyts: "Dat wijst op een grote samenhorigheid bij Team Sunweb. Vooral omdat Benoot een nieuwkomer is. Het wijst erop dat onze Belg er zich in gunstige zin gepresenteerd heeft én dat hij onmiddellijk geïntegreerd werd tijdens de lange stageperiode in de aanloop naar Parijs-Nice."

Maar Michel Wuyts was na afloop nog het meest gefascineerd door wat Kragh Andersen in het interview na de rit zei: "En nu gaat alle aandacht naar Tiesj Benoot."

"Boven op de top had de Deen een normale tijd tussen alle anderen. José De Cauwer en ik gingen ervan uit dat er in de afdaling weinig extra tijd meer te nemen was. Toch deed Kragh Andersen dat. Het wijst op een groot vormpeil én zin voor risico."

"Søren Kragh Andersen moet zich van moeder aarde onttrokken hebben in de laatste afdaling van de tijdrit", oordeelt Michel Wuyts over de winnaar van woensdag.

Over Alaphilippe: "Hij heeft zich helemaal uitgelepeld vorig jaar en zijn basis is nu te smal"

"Er zijn wel een paar conclusies te trekken over Julian Alaphilippe (18e op 36 seconden). Ik had met mijn ellebogen al aangevoeld dat zijn prestatiecurve bijzonder onregelmatig was de voorbije periode. Hij is er zondag als een arend ingevlogen. Dat heeft de geesten beneveld."

"Door die stevige klim had ik nooit het gevoel dat het om een echte tijdrit ging. Ik kan me best inbeelden dat de pure specialisten zich daarop verkeken hebben. In die zin vind ik het geen maatstaf voor het selectiewerk richting de Olympische Spelen."

Ik kan me inbeelden dat men zich bij Deceuninck-Quick-Step nu afvraagt of Alaphilippe wel selecteerbaar is voor de Ronde van Vlaanderen.

"Zijn basis is niet goed genoeg. Voor de oorzaak moeten we terug naar 2019. Alaphilippe heeft zichzelf toen helemaal uitgelepeld in het voorjaar én in het middenrif tot het einde van de Tour. Hij is daar enorm diep gegaan, wat maakte dat de drang naar compensatie heel groot was."

"Ik vrees nu dat zijn basis te smal is. Af en toe heb je een piekje met een prestatie die ergens op leek zoals in de Ronde van Colombia. Daarna moest hij weer terugzakken van zijn ploegartsen na een mankeliek weekend in de Ardeche Classic en de Drome Classic."

"Maar die tijdrit van gisteren liegt niet. Hij is niet in orde. Wat hij hooguit nog kan doen, is mikken op etappewinst. Maar ik kan mij inbeelden dat men bij Deceuninck-Quick-Step zich nu afvraagt of hij wel selecteerbaar is voor de Ronde van Vlaanderen."