Thomas De Gendt mijmert over vorige corona-uitbraak: "22e etappe in de Vuelta van 2018"

"Terugblik op de dag dat je enkel ziek werd van corona na de 22e etappe van de Vuelta. 17-09-2018", schrijft De Gendt.

Een woordje uitleg: er zijn maar 21 etappes in de Vuelta, geen 22. De Gendt won in 2018 de bolletjestrui in de Vuelta. Hij werd zo de eerste Belg sinds Lucien Van Impe in 1983 die het bergklassement kon winnen in een grote ronde.

We vermoeden dat er toen dus een stevig feestje met heel wat corona-biertjes aan te pas is gekomen...