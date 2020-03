Zaterdag geen Strade Bianche en dus reed Kwiatkowski de koers maar vandaag

Zonder de Strade Bianche en de andere Italiaanse voorjaarskoersen is het voor renners plots zoeken naar alternatieven om kilometers te malen. Michal Kwiatkowski, tweevoudig winnaar van de Strade Bianche, was al in Italië en heeft donderdag voor de makkelijkste oplossing gekozen: een trainingstochtje over het volledige parcours van de Italiaanse grindklassieker.

De Pool maalde daarmee ruim 186 kilometer af aan een gemiddelde snelheid van net geen 32 kilometer per uur. Kwiatkowski zat zo bijna 6 uur lang op de fiets, zo blijkt uit zijn gegevens op Strava. De Ineos-renner overwon ook ruim 3.500 hoogtemeters. Een flinke training dus van de Pool, die op Instagram nog een kiekje postte van zijn aankomst op de befaamde Piazza del Campo van Siena.