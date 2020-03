Winnaar BK veldlopen vecht uitslag aan: "Ik zie het als wedstrijdvervalsing"

Bouchikhi: "Ik voel me oneerlijk behandeld"

“Dat ik door deze uitslag niet 5.000 maar 3.000 euro als eindpremie opstrijk, is voor mij bijkomstig. Ik wil vooral voorkomen dat dit in de toekomst nog gebeurt en de jeugd zich hieraan spiegelt. Ik heb wel spijt van mijn uitlatingen op sociale media over het voorval en richting Tim Moriau. Ik was even ontploft en reageerde te emotioneel, maar ik ben ook maar een mens.”

“Toen ik achteraf het verslag op Sporza zag, was ik gechoqueerd”, aldus Soufiane Bouchikhi. Samen met broer Lahsene , die door steken aan zijn zij slechts negende eindigde, diende hij daarop een klacht in bij de KBAB. “Na het zien van de eindsprint, waarin Kimeli de overwinning aan Kersten schenkt, stelde ik me al vragen. Pas bij het bekijken van de beelden besefte ik hoe doordacht ze te werk gingen en voelde ik mij oneerlijk behandeld. Ik zie het een beetje als wedstrijdvervalsing.”

Dieter Kersten liep als tweede binnen en sprokkelde daarmee de nodige punten om het regelmatigheidscriterium te winnen. Ploegmaat Isaac Kimeli zou in de slotfase met de handrem op hebben gelopen en zou moedwillig zijn tweede plaats aan Kersten hebben afgestaan. Kersten bedankte in zijn reactie na de wedstrijd Kimeli .

Er zijn de voorbije dagen harde woorden gevallen over de uitslag van het BK veldlopen bij de mannen. Regerend kampioen Soufiane Bouchikhi snelde daarin autoritair naar de overwinning, maar zag de eindzege in het CrossCup-klassement aan zijn neus voorbijgaan.

Geviseerde coach: "Geen probleem met klacht, maar ik betwist wat er wordt beweerd"

Coach Tim Moriau, die zowel Kersten als Kimeli begeleidt in het Runners' lab Athletics Team, reageert teleurgesteld. “Ik heb geen probleem met de klacht, al betwist ik wel wat Bouchikhi beweert."

"Ik heb de jongens toegeroepen dat Dieter (Kersten, red.) het eindklassement kon winnen, maar de keuze was aan hen. Zij zijn zelf oud en wijs genoeg om beslissingen te nemen. Bovendien is Dieter op eigen houtje naar Kimeli toegelopen, niemand weet wie in het slot intrinsiek nog over de beste benen beschikte.”

De twee klachten worden zo snel mogelijk behandeld door de ligaprocureur, die het reglement naast de beelden en eventuele getuigenissen zal leggen.

Organisator Jos Van Roy betreurt de commotie, maar kan zich niet uitspreken over het incident. “Dit doet me denken aan de eerste editie van de CrossCup in 1982, toen Schots en Puttemans onder één hoedje speelden en De Beck pas derde werd. Het ploegenspel in deze wedstrijd doet me twijfelen, maar ik wil bevriend blijven met de atleten en het sportieve voorop plaatsen.”