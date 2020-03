IOC: "Niet gesproken over uitstellen of annuleren van Olympische Spelen"

Het coronavirus hangt als een donkere wolk boven massa-evenementen als de Olympische Spelen. De Japanse minster voor Olympische Spelen liet zich gisteren ontvallen dat de mogelijkheid bestaat om de Spelen in Tokio op te schuiven naar een latere datum, maar dat lijkt bij het IOC niet aan de orde.

"In het Uitvoerend Comité van het IOC zijn de woorden "annulatie" of "uitstel" niet gevallen", zegt IOC-voorzitter Thomas Bach. "We staan voor een uitdaging, maar ik wil de speculatie niet voeden. Wij zijn vastberaden om van de Spelen van Tokio een succes te maken."

"Er is een werkgroep met mensen van het organisatiecomité en van het IOC die op regelmatige basis vergadert. We onderzoeken elke mogelijke vraag die er kan zijn, maar over eventuele ontwikkelingen in de toekomst spreek ik me niet uit."