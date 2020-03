Is wat Derwael doet straffer dan de 10 van Comaneci? Wereldrecord zoekt het uit

"Vanavond pakt Wereldrecord uit met de meest volmaakte prestatie in de geschiedenis van de sport door een Roemeens wonderkind van amper 14 jaar oud", leidt Vangramberen de aflevering in.

"Nadia Comaneci zwaait en draait rond 2 ongelijke leggers alsof het niets is, maar het is halsbrekend moeilijk", legt de licentiaat Lichamelijke Opvoeding uit. "Zelf ben ik ondanks herhaalde pogingen niet 1 keer rond zo'n legger geraakt." (zie video hieronder)

Ter vergelijking: de oefening van Comaneci die de wereld verbaasde, duurde 23 seconden, die van Derwael liefst 1 minuut en 17 seconden. "Daar kun je dus veel meer spektakel insteken", legt Vangramberen uit.



De Sporza-journalist liet Derwael naar Comaneci kijken. En onze 19-jarige landgenote is onder de indruk: "Het is een heel mooie gymnaste om bezig te zien. Ze is een superjong meisje. Alles wat ze doet is superelegant en heel mooi afgewerkt. Er is tot in de puntjes naar de perfectie toegewerkt." (lees voort onder de video)