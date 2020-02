Wat een transformatie! Tyson Fury verloor meer dan 50 kg voor titelkamp

In 2016 stelde Tyson Fury zijn wereldtitels in de WBO en WBA af. De Britse bokser kampte met mentale problemen en gebruikte daardoor cocaïne. Tijdens zijn dopingschorsing kwam Fury ook stevig aan. In 2017 kon hij 174 kilogram aflezen op de weegschaal.

Maar de Brit was vastberaden om terug te keren aan de top van de bokswereld: hij verloor maar liefst 50 kg om een (tweede) titelkamp af te dwingen tegen Deontay Wilder. Vorige week in Nevada onttroonde hij de "Bronze Bomber" na een technische knock-out in de zevende ronde.

In het contract staat dat Wilder recht heeft op een revanche, maar de hele bokswereld snakt naar een confrontatie tussen Fury, de WBC-wereldkampioen, en Anthony Joshua, de wereldkampioen bij de WBA- en WBO-bond.