Van Avermaet lijkt in vorm: "De aard van het beestje, sta scherper dan anders"

Snel in topvorm? "De aard van het beestje"

De voorbije winter liet Greg Van Avermaet nog weten rustig te zullen beginnen aan het seizoen. Maar opnieuw is de olympische kampioen nu al in topvorm. "De aard van het beestje", verklaart Van Avermaet. "Ik wil naar een goede start van het seizoen toewerken en de vorm komt heel snel. Maar we zullen nog zien wat het geeft in het openingsweekend."

In de krant lazen we dat Van Avermaet al op zijn Tourgewicht zou zitten. "Ja, ik sta toch iets scherper dan anders", geeft de CCC-kopman toe. "Ik heb er toch iets meer op gelet. Mijn trainer zei dat ik toch mijn beste wedstrijden reed toen ik iets scherper stond. Dus ik heb net iets meer desserts geskipt en wat meer op mijn eten gelet. Wel een beetje spijtig", lacht Van Avermaet.

De meest blinkende medailles zijn later dit seizoen pas te verzilveren, met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, om er maar enkele te noemen. Toch wil Van Avermaet al meteen schitteren. "Ik vind het altijd een beetje raar als ze dat zeggen. Deze wedstrijden zijn ook belangrijk. Als je ze wint, haalt het de druk toch wat weg."

Het CCC-kopstuk is ook bezig met zijn Italiaanse programma. Hoe ziet die planning er nu uit met al de corona-vrees? "We zijn er heel fel mee bezig, het is wereldnieuws. Wat het effect zal zijn op mijn programma, weet ik nog niet. Het zou spijtig zijn, want de Strade Bianche is toch een van mijn favoriete wedstrijden. Maar we zullen het antwoord moeten laten aan de specialisten."

Geen Tirreno-Adriatico: hoe groot is de kans dat Van Avermaet kiest voor Parijs-Nice? "Die kans bestaat. Maar Italië ligt niet zover van Nice, het gaat over de grenzen heen. Beide programma's zijn in gevaar. We moeten zien wat mogelijk is voor ons. En anders wordt het geen wedstrijd rijden."