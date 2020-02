VIDEO: Floppers en toppers van een avondje in de Europa League

Vanavond viel de beslissing in de 1/16e finales van de Europa League. We waren getuige van heel wat hoogstandjes, maar ook van enkele knullige momenten. Een overzicht.

Wolverhampton, met Leander Dendoncker, ging de boot in bij Espanyol, maar door de ruime buffer uit de heenmatch stoten de Wolves toch door. Die nederlaag was eigenlijk niet nodig voor Wolverhampton, maar invaller Pedro Neto miste onbegrijpelijk voor een leeg doel.

Wolves-speler omspeelt keeper, maar mist voor een leeg doel

Een pijnlijke avond voor Sergio Conceiçao en zijn Porto. De heenmatch was op 2-1 geëindigd en dus zag het er voor de aftrap goed uit voor de Portugezen, maar in het Estadio Do Dragao ging het helemaal mis. De malaise bij Porto werd nog eens extra in de rode verf gezet door de Braziliaan Tiquinho, die 19 minuten na zijn invalbeurt mocht inrukken na een flagrante elleboogstoot.

Schandalige elleboogstoot van Tiquinho

Het was een dramatische avond voor de Portugese ploegen, want niet alleen Porto maar ook Sporting ging met de billen bloot. Sporting had de heenmatch nochtans met 3-1 gewonnen, maar dat was ook de score die na 90 minuten in Turkije op het bord stond. Geklungel van de doelman van Sporting en een heerlijke vrijschop van Aleksic hielpen Basaksehir in het zadel. Edin Visca bezegelde in de extra tijd het lot van de Portugezen met een penalty, vlak voor de strafschoppenserie.

Sporting-doelman gaat aan het klungelen

Een vrijschop om in te kaderen van Aleksic

Ook de 3e Portugese topclub vloog er na een spectaculaire wedstrijd uit. Bij 3-1 leek er geen vuiltje aan de lucht voor Benfica, maar Stepanenko en Alan Patrick zorgden ervoor dat de blunder van hun ploegmaats in de eindafrekening toch niet doortelde.

Dankjewel, zegt Rafa Silva, na gestuntel bij Sjachtjor

In een krankzinnige slotfase heeft Celtic zich nog de kaas van het brood laten eten door Kopenhagen. Celtic maakte gelijk in de 83e minuut en leek op weg naar strafschoppen, maar door 2 late treffers van Mas en N'Doye kantelde de match toch nog in het voordeel van de Denen. Bij de 1-2 van Mas werd het even grimmig, toen de spelers hun eigen supporters opzochten en er een klein opstootje was met de ordehandhavers.

Kopenhagen kreeg de 0-1 op een schoteltje aangeboden door de schutterende Celtic-defensie