UAE Tour wordt gestaakt omdat coronavirus is opgedoken in karavaan

Verschillende teams hadden het nieuws van de afgelasting al getweet en even later kwam ook het Ministerie van Sport van Abu Dhabi en uiteindelijk ook de organisatie met een verklaring naar buiten. Omdat 2 Italiaanse personeelsleden van een van de deelnemende teams positief hebben getest, moest er ingegrepen worden. "We hebben deze beslissing genomen om de bescherming van alle betrokkenen te waarborgen. Veiligheid gaat boven alles."

De renners werden in het holst van de nacht uit hun bed gelicht om getest te worden op het coronavirus. "Alle procedures die nodig zijn, ook quarantaine-maatregelen, zullen worden genomen om de verspreiding van het virus in de kiem te smoren."

Wellicht wordt Adam Yates uitgeroepen tot eindwinnaar van de ronde, maar hierover bracht de organisatie nog geen uitsluitsel. Het valt ook nog af te wachten of er nog meer gevolgen zijn van deze opschorting. De Deense rijder Michael Mørkøv had normaal gezien van de Emiraten rechtstreeks naar Berlijn moeten vliegen om daar op het WK baanwielrennen deel te nemen aan de ploegkoers. Zijn deelname is nu onzeker.