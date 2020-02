Michel Wuyts over Remco Evenepoel: "Extra dimensie: hoop na veel te lange schaarste"

"Ik was enorm verrast door zijn zege bergop"

"Misschien gebeurt het al in Tirreno-Adriatico, waar je op dag 4 een col van 13 kilometer hebt. Dat is nog andere koek dan in de Algarve en dat wordt een nieuwe uitdaging. Het explosief vermogen wordt in die WorldTour-koers nog meer aangesproken."

"Ik hoed me wel voor verdere conclusies. Ik zal niet meteen op hem plakken dat hij een ultraklimmer wordt zoals Egan Bernal. Dat kan misschien gebeuren, maar dat is iets om later af te vinken."

"Op een tempocol kan hij in de slotkilometer een aanval plaatsen. Daar achtte ik hem nog niet toe in staat. Dat doet hij wel en hij rondt het ook af."

"Ik keek weliswaar met de verwachting dat hij zou winnen, want de woordjes "neen" of "niet" bestaan niet meer in de orde van Evenepoel."

"Als Thomas het zegt, zou het maar erg zijn dat ik het tegendeel beweer"

Remco Evenepoel imponeert en dus wordt er al (voorzichtig) geloerd naar de Ronde van Italië.

"Die is apart opgebouwd met twee relatief vlakke weken en op dag 14 heb je een tijdrit. Ik denk dat men daar even de balans zal opmaken en zal beslissen of ze hem het hooggebergte nog insturen, want in de slotweek heb je dag na dag straffe cols."

"Dan moet je je afvragen of je een jongeman van 20 zal afpeigeren, dan wel of je hem al in de strijd gooit. Het zou weleens het tweede kunnen worden, want wat hij doet is fenomenaal. En misschien staat hij dan zelfs in de roze trui."

Geraint Thomas beweert dat Evenepoel al een grote ronde kan winnen zoals Egan Bernal dat op zijn 22e ook al kon (en gedaan heeft). "Als Thomas dat zegt, zou het maar erg zijn dat ik het tegendeel beweer. Thomas is ook niet het type dat de landgenoten van Evenepoel naar de mond zal praten."

"Ja, het kan. Is het niet op zijn 20e, dan misschien op zijn 21e. Dat hoeft voor mij niet noodzakelijk de Tour te zijn. Dat mag ook de Vuelta zijn."