Lefevere: "Evenepoel reed op bepaald moment 82 km/u in de tijdrit"

"Tikje uitdelen aan Dennis kan geen kwaad"

Patrick Lefevere zat gisteren in de volgwagen achter Remco Evenepoel. Na de dag- en eindzege van Evenepoel straalde de CEO van Deceuninck-Quick Step uiteraard. "Het is ongelooflijk dat ik achter hem kon rijden in de tijdrit. Tom Steels zat naast mij en stuurde de hele tijd bij. Het was indrukwekkend."

"Hij heeft risico's genomen, maar dat moest om te winnen. Almeida was bijna gevallen op het kasseistrookje, het hangt dus van kleine dingen af. Het verschil was uiteindelijk 10 seconden. Waar win of verlies je die?"

"Het was ook de eerste keer dat ik hem volgde in een tijdrit. De snelheden die hij haalde waren indrukwekkend. Op een bepaald moment reed hij zelfs 82 km/u. Weliswaar in een afdaling, maar je moet het toch maar doen op een tijdritfiets."

"Dat hij bovendien ook nog het parcoursrecord pakt, maak mij niet veel uit. Je kan dat moeilijk vergelijken. Maar een klein tikje uitdelen aan Rohan Dennis, dat kan geen kwaad."