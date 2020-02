Biatlete zorgt voor Italiaans delirium met 2e WK-goud voor eigen volk

Dorothea Wierer had zondag al de wereldtitel veroverd in de achtervolging en deed er dinsdag nog een gouden plak bij. De chouchou van de Italianen begon nochtans niet goed aan de 15 kilometer en stond met twee vroege schietfouten voor een inhaalrace.

Maar tot groot jolijt van de Italiaanse fans in Antholz stoomde Wierer toch nog naar het goud. Wierer was aan de finish 2 seconden sneller dan de Duitse Vanesse Hinz, het brons was voor Marte Olsbu Roeiseland uit Noorwegen. Het is de allereerste keer dat een Italiaanse de 15 kilometer wint op een wereldkampioenschap.

Onze landgenote Lotte Lie werd met twee schietfouten 45e op 4'53"5 van winnares Wierer. De 24-jarige dochter van een Belgische mama en Noorse papa plaatste zich vrijdag dankzij een 60e plaats in de sprint voor de achtervolging. Daar moest ze zondag de strijd staken nadat ze gedubbeld werd.

Wierer zorgde met haar zege voor een explosie van vreugde bij de talloze Italiaanse fans. "Het geluid van de supporters was ongelooflijk. Ik kon mijn coaches niet verstaan door al het lawaai. Ik heb alles gegeven en toen was ik eerste", lacht ze.