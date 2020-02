Emma Meesseman keert komende zomer terug naar Washington Mystics

De zomer van Emma Meesseman staat volledig in het teken van de Olympische Spelen met de Belgian Cats, maar voor en na Tokio gaat Meesseman dus opnieuw aan de slag bij de Washington Mystics in de WNBA. De Amerikaanse competitie loopt van 15 mei tot 11 juli en hervat na de Spelen op 16 augustus.

Bij Washington zijn ze heel gelukkig met de terugkeer van Meesseman, die vorig seizoen verkozen werd tot Beste Speelster in de WNBA-finale. "Dit is een geweldige boost voor ons team", zegt coach Mike Thibault. "Emma is een van de beste speelsters ter wereld en met haar erbij hebben we veel opties."

"Emma is de MVP van de Finals en met Elena Delle Donne hebben we ook de MVP van het reguliere seizoen. Die twee samen op het veld is een geweldig gevoel voor een coach. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen."

Ook Meesseman kijkt uit naar haar 7e seizoen bij de Mystics. "Washington is mijn tweede thuis, dus ik ben blij om weer terug te zijn. Ik kijk ernaar uit om weer voor de beste supporters te kunnen spelen. Laten we nog een titel halen!"