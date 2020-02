NBA All Star Game MVP Award wordt Kobe Bryant MVP Award

Kobe Bryant was 18 keer geselecteerd voor het All Star Game, 4 keer won hij de All Star MVP, een gedeeld record. Vanavond zal de Kobe Bryant MVP Award voor het eerst uitgereikt worden aan de meest waardevolle speler van de All Star Game in Chicago.

Bryant maakte zijn ASG-debuut in 1998 op 19-jarige leeftijd, de jongste speler ooit in een All Star Game. Zijn 18 selecties zijn net niet het record, enkel Kareem Abdul-Jabbar telt er 19.