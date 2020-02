Deceuninck-Quick Step levert met Archbold de Nieuw-Zeelandse kampioen

Archbold kwam in het tussenseizoen mee over met topspurter Sam Bennett van BORA-Hansgrohe naar de ploeg van Patrick Lefevere. De sprintloods versloeg na een tocht van 174 kilometer in en om Cambridge in een spurtje met zijn tweeën George Bennett (Jumbo-Visma). Een kleine minuut later was het brons voor Dylan Kennett (St George).

Archbold kon zijn tranen niet bedwingen. De voormalige topper op de baan boekte in zijn 10-jarige carrière nog maar 4 successen, maar dit was veruit de belangrijkste uit zijn loopbaan.