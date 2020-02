Zonder breuken terugkeren van skireis? Hier zijn 9 tips om blessures te voorkomen

Goed om in het achterhoofd te houden: de meeste valpartijen of ongevallen doen zich voor vanaf 14u en vanaf de derde dag van de skivakantie.

De krokusvakantie staat voor heel wat Vlaamse gezinnen gelijk aan een week skiën of snowboarden. Er is weinig dat het vrije gevoel van boarden of skiën in de bergen evenaart. Maar zo'n afdaling is natuurlijk niet zonder gevaar. Een ongeval is snel gebeurd en je kan er nare blessures aan overhouden. De meest voorkomende letsels waarmee wintersporters naar huis komen zijn:

Quick wins om het risico te beperken

Draag bescherming. Een helm is voor geen enkele wintersporter een overbodige luxe. Zelfs al ben je een ervaren skiër of snowboarder en val je (bijna) nooit. Je hebt zelf niet in de hand wat er rondom jou op de skipiste gebeurt. Bij een val of botsing vangt een helm al een groot deel van de klap op. Voor beginnende sneeuwsporters is extra pols- en rugbescherming aangewezen.



Hydrateer. In de bergen verlies je meer vocht dan je denkt. Je drinkt ook minder waardoor je sneller dreigt uit te drogen. Drink daarom geregeld een slok water tijdens het skiën of snowboarden. Vermijd alcohol, want dat droogt je lichaam sneller uit. Alcohol verlaagt ook je reactievermogen en vergroot dus de kans op valpartijen.



Ken jezelf. Luister naar je lichaam. Wie weinig sport en geen goede basisconditie heeft, kan een (halve) rustdag nemen. Zo geef je jouw lichaam de tijd die het nodig heeft om te recupereren. Word ook niet overmoedig. Weet wat je aankan op jouw latten of board en limiteer je snelheid.