VIDEO: NBA-toekomst? All-star Tatum en rookie Williamson maken indruk

Zo gingen de Celtics in double overtime voorbij de Clippers met 141-133. Met hun 38ste zege van het seizoen verstevigt Boston zijn derde plek in het Oosten, achter de autoritaire leider Milwaukee en kampioen Toronto. De Clippers blijven derde in het Westen, achter de LA Lakers en Denver.

Zion Williamson in voetsporen Michael Jordan

In de tweede wedstrijd van de avond toonde Zion Williamson opnieuw zijn klasse. De rookie van New Orleans, die in 2019 als eerste uit de draft werd gekozen, maakte 32 puinten in de thuiswedstrijd tegen Oklahoma City. Dat volstond evenwel niet voor de overwinning: de Pelicans gingen met 118-123 onderuit.



Williamson miste de eerste drie maanden van het seizoen door een knieoperatie maar heeft sinds zijn debuut veel indruk gemaakt. Hij scoorde minstens 20 punten in acht van zijn tien eerste wedstrijden. Het is van Michael Jordan in 1984 geleden dat een rookie zo'n statistiek kan voorleggen.