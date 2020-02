Lokeren verliest weer: "Opgeven doen we nooit" (maar de fans denken er anders over)

Lokeren verloor zijn inhaalmatch op Westerlo gisterenavond met nipte cijfers. Altijd loopt er wel iets verkeerd, waardoor de Waaslanders met lege handen achterblijven.

De gang van zaken moet trainer Stijn Vreven stilaan tot wanhoop drijven, maar Vreven weigert de handdoek nu al in de ring te gooien.

"We hebben in korte tijd twee keer van Westerlo verloren. De eerste keer was het een non-wedstrijd, ditmaal is het tot het einde een wedstrijd gebleven", zei Vreven na de nieuwe nederlaag op het youtube-kanaal van de Proximus League.

"We hebben de goals wel te gemakkelijk weggegeven. We lieten te makkelijk trappen en verdedigden zeer matig in die drie fases. Toch bleven we met 2 goals in de match, dus zijn we blijven gaan. Er zat meer in, al wil ik niet beweren dat Westerlo de zege gestolen heeft."

"Maar ik heb dus wel een strijdvaardige ploeg gezien die voor een resultaat gegaan is. We hebben niet opgegeven. Maar goed: de statistieken zijn gewoon slecht, want we hebben 0 punten."