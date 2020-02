Nieuwe jongerenploeg van Lefevere bevestigt dat het project in het water valt

Patrick Lefevere had in juli "een primeur" in petto. "We gaan volgend jaar (2020, red) voor 2 jaar in zee met Team Monti, een Italiaanse ploeg. Zij zullen voor ons de komende 2 jaar een continentaal team opzetten met jongeren, aangestuurd vanuit Italië", meldde Lefevere.

Team Monti contracteerde onder meer Stefan Bissegger (2e op het WK bij de beloften) en Stefano Museeuw, zoon van Johan Museeuw, maar de voorbije weken waren de berichten onheilspellend. Het Italiaanse satellietploegje beschikte niet over voldoende financiële slagkracht en kon de afspraken met Lefevere niet naleven.

Ploegbaas Tony Monti heeft nu zelf bevestigd dat het project opgegeven wordt. Het continentale team komt er dit jaar niet, maar de juniorenploeg blijft wel bestaan. De renners en het personeel kunnen op zoek naar een nieuwe werkgever, maar dat wordt midden februari geen evidente opdracht.