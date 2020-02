Arthur Van Doren is niet de beste hockeyer: "Alsof de FIFA Hans Vanaken bekroont"

"Alsof de FIFA Hans Vanaken uitroept tot de beste speler van de wereld"

De prijs voor Wereldspeler van het Jaar ging naar de Indiase kapitein Manpreet Singh. Begrijp mij niet verkeerd: hij is echt een hele goeie speler, maar zeker niet de allerbeste. Het is alsof de FIFA zijn prijs voor 's werelds beste speler aan Hans Vanaken zou geven.

"Waarop heeft iedereen zich gebaseerd?"

Ik vraag me echt af waarop iedereen die voor Manpreet heeft gestemd, zich heeft gebaseerd. India speelde in 2019 geen enkele topwedstrijd met inzet. Integendeel: India trok zich vrijwillig terug uit de Pro League om confrontaties met alle toplanden te ontlopen.

"India heeft heel wat in de pap te brokken: voor wat, hoort wat"

Afgelopen weekend had u gerust zelf kunnen oordelen of Manpreet de beste speler van de wereld is. In een dubbele confrontatie tussen India en de Red Lions kon Manpreet zich twee keer niet echt onderscheiden, terwijl Van Doren het spel dicteerde.

De verklaring waarom Manpreet zoveel stemmen pakt, hoef je niet te zoeken op het veld. De Internationale hockeybond FIH overleeft nu eenmaal bij de gratie van de inkomsten van Indiase televisierechten.

Een land met ruim een miljard inwoners en honderden miljoenen sportliefhebbers heeft gewoonweg heel veel geld te spenderen. Zeker als hockey (na cricket) de enige ploegsport is waarin India een mondiale grootmacht is.

Sinds enkele jaren is de voorzitter van de FIH ook nog eens een Indiër. Opperhoofd Dr. Narinder Batra verzekert persoonlijk dat de FIH verzekerd is van die broodnodige Indiase inkomsten.

Daardoor heeft India natuurlijk heel wat in de pap te brokken als het op hockey aankomt. Voor wat, hoort wat. De verklaring waarom het volgende WK opnieuw in India plaatsvindt en niet in België, heeft daar alles mee te maken.

De kleinere landen stemmen nu eenmaal met heel veel plezier mee in de richting die de Indiase hockeypreses aangeeft.

Blijkbaar niet alleen als het gaat om het verkiezen van de nodige commissieleden en toewijzingen van de WK's, maar ook bij de verkiezing van Speler van het Jaar. Hoe verklaar je anders dat 53 procent van de hockeybonden gestemd heeft voor Manpreet?