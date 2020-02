Gewikt en gewogen: wie doet er mee voor promotie in eerste klasse B?

Oud-Heverlee Leuven: "Zou veel 1A-clubs de loef afsteken"

"De accomodatie bij OHL is zeker 1A-waardig. In vergelijking met hun vorige periode in de hoogste klasse is het er nog verbeterd, met een nieuwe tribune. De kleedkamer is er zelfs van Champions League-niveau. Ze zijn van plan om ook het veld nog eens te vernieuwen, zeker als ze promoveren, dan denk ik dat ze veel clubs in 1A de loef afsteken."

"Ook op het vlak van supporters is er wel potentieel. Het is niet meer zoals een aantal jaar geleden voor de eerste promotie naar 1A.Toen hadden ze toch 7.000 à 8.000 fans in eerste klasse. Nu is dat ongeveer de helft. Maar het potentieel is er wel. Er is een tijdje onvrede geweest bij de harde kern van de supporters, wrevel met het bestuur, nu leeft het weer meer. Er is een nieuwe CEO, cafébaas Bjorn Ruytincx is er weer bij, ..."

"Trainer Vincent Euvrard is nog jong, maar als assistent van Vercauteren is hij al eens gepromoveerd met Cercle Brugge. Hij heeft veel van hem opgestoken. Hij is realistisch. Deze spelersgroep is een basis om mee naar 1A te kunnen. Het verschil sportief tussen 1A en 1B is steeds kleiner geworden. Kijk maar naar KV Mechelen dat het met bijna dezelfde kern erg goed doet. Met twee of drie gerichte versterkingen kan OHL mee in 1A. En dat geldt voor alle ploegen die nog meedoen voor promotie."