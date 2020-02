"Dumoulin is fit om naar kantoor te gaan, maar niet om aan topsport te doen"

Tom Dumoulin zou aanvankelijk zijn debuut voor Jumbo-Visma maken in de Ronde van Valencia. Door ziekte viel dat in het water en nu die ziekte aanhoudt, heeft de ploeg beslist om ook Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo van zijn programma te schrappen.

"Tom voelt zich gewoon niet goed", zegt ploegmanager Merijn Zeeman aan de NOS. "Hij heeft buikklachten, heeft geen energie. Hij is niet fit. Met zijn darmklachten van enkele jaren geleden (Dumoulin verloor bijna de Giro toen hij zijn behoefte moest doen in de graskant) heeft dit niets te maken. Dit is een ander verhaal."

"Hij is fit genoeg om naar kantoor te gaan, maar niet om aan topsport te doen. Als het een paar procent minder gaat, loopt het niet. Je moet 100% zijn om dit vak uit te kunnen oefenen."

"Veel andere sporters hebben ook zulke tegenslagen", minimaliseert Zeeman. "Maar omdat iedereen uitkeek naar het moment van zijn debuut voor ons, ook de media, heeft dit nieuws meer impact."

"Nu gaat het even wat moeilijker, maar daar komen we wel weer bovenop. De Tour en de Spelen komen niet in het gedrang. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goedkomt."