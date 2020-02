Ceylin del Carmen Alvarado: het stadsmeisje dat elke dag de Heer bedankt

Ceylin del Carmen Alvarado is dit jaar uitgegroeid tot de grote ster van het vrouwenveldrijden. Sporza had een uitgebreide babbel met de wereldkampioene.

"We denken eraan om te verhuizen van Rotterdam naar Brabant"

Met 14 zeges is Ceylin del Carmen Alvarado dit seizoen de "leading lady" van het vrouwenveldrijden. Maar wie is die 21-jarige Nederlandse nu precies? "Ik ben een heel gewoon meisje", zegt Alvarado. "Ik ben heel gelovig, dat heb ik van thuis meegekregen. Of het nou goed of slecht gaat, ik wil de Heer altijd dankbaar zijn." "Heel veel mensen wisten niet dat ik zo gelovig was. De afgelopen week zijn daar veel artikels over verschenen. Maar iedereen heeft daar respect voor en vindt het mooi dat ik daar mee naar buiten kom.” "Ik vind het belangrijk dat je elkaar respecteert in en naast de koers en dat je ook respectvol bent tegenover het publiek. Waarden zijn heel belangrijk voor mij.” Alvarado is afkomstig uit Rotterdam. Hoe komt een stadsmeisje terecht in het veld? “Ik had ook zelf nooit gedacht dat ik aan veldrijden zou doen. In Rotterdam heb je niet veel mogelijkheden om te trainen met de crossfiets. Maar soms is de gemakkelijkste weg niet de ideaalste.” "Ik heb er de voorbije 2 jaar wel al aan gedacht om te verhuizen, richting Brabant. Qua trainingsgebied is dat het meest ideale. Maar ik moet rekening houden met de rest van het gezin. We zijn er wel mee bezig.”

Maak kennis met Ceylin del Carmen Alvarado

"Jammer dat loonkloof immens is"

Alvarado is een zegen voor de sport. "Ook voor andere meisjes die een ander kleurtje hebben of uit een ander land afkomstig zijn", zegt Alvarado, die zelf afkomstig is uit de Dominicaanse Republiek. "Ik hoor van heel veel mensen dat mijn gezicht een heel goede uitstraling geeft aan het vrouwenwielrennen. Dat is heel fijn om te horen." Alvarado wil de ambassadrice worden en zijn van het vrouwenveldrijden. “Ik hoop dat ik voor velen een voorbeeld kan zijn en mijn stem kan laten horen ten voordele van het vrouwenveldrijden.” "Ik hoop bijvoorbeeld dat de loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke veldrijders afneemt. Voor mij is het balen dat die loonkloof immens is. Maar ze zijn er wel mee bezig. Het prijzengeld in klassementen is al gelijk getrokken.”

"Ik droom van de Spelen in 2024"

Haar brood verdient Alvarado in Belgische loondienst, bij Alpecin-Fenix. "Het is jammer dat in Nederland minder belangstelling is bij sponsors." "Nederland heeft nochtans de beste crossers op dit moment. Dat veldrijden geen olympische sport is, heeft daar volgens mij veel mee te maken. Ze willen niet al te veel energie en sponsoring in het veldrijden steken." "Er komen wel alsmaar meer kleinere Nederlandse teams op, maar echt grote veldritteams zoals in België zijn er nog niet.” Naast het veldrijden koestert Alvarado nog een grote sportieve droom. "Ik droom van de Olympische Spelen. “Het zal dan wel in het mountainbiken moeten gebeuren."



"Ik ben al zo’n 2 jaar aan het mountainbiken, maar ik heb nog niet genoeg punten om naar Tokio te gaan. In 2024 zit deelname er wel in."