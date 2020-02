Parijs-Roubaix telt dit jaar meer kasseien en meer hellende kasseistroken

Vorig jaar kroonde Philippe Gilbert zich tot koning van de Hel. Dit jaar is het parcours een beetje gewijzigd.

In vergelijking met vorig jaar zit een kasseistrook extra in het parcours: de secteur van Hameau du Buat. Dat is een hellende strook van meer dan 1 kilometer, vrij vroeg in de wedstrijd.

Nog meer hellende stroken, want de strook van Vertain wordt dit jaar voor het eerst afgewerkt in de hellende richting.

De 30 stroken zijn goed voor 55 kilometer kasseien, een halve kilometer meer dan vorig jaar. Parijs-Roubaix vindt dit jaar plaats op zondag 12 april.