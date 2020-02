Motorcrossers trotseren Ciara in vettige modderrace

De omloop in Hawkstone Park lag er loodzwaar bij. De storm had het parcours omgedoopt in een modderpoel, de deelnemers waren nagenoeg onherkenbaar in d vettige brij.

Jeffrey Herlings kwam in de eerste manche ten val, toch wist hij zich vanuit de achterhoede naar voren te werken en passeerde hij als 3e de finish. In de tweede manche was de Nederlander wel goed weg en reed hij van start tot finish aan de leiding. Het leverde hem de zege op in Engeland.

Herlings troefde de Brit Shaun Simpson en landgenoot Glenn Coldenhoff af. Kevin Strijbos werd met een 4e plaats beste Belg, Brent Van Doninck kwam als 5e over de finish. Julien Lieber werd 14e, Yentel Martens 25e.