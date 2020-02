Bouhanni juicht voor nieuwe team Arkéa-Samsic en leidt in Saudi-Arabië

Voor Bouhanni is het de 66e zege uit zijn carrière, maar wel maar de eerste sinds een rit in de Vuelta 2018. De nieuwe wind na 5 seizoenen bij Cofidis doet hem dus goed.

Met 137 kilometers met hoofdzakelijk vlakke wegen, maar wel 2 keer een puist van 3,5 km aan 6,6 procent in het tweede deel, moest het voor de niet-sprinters daar gebeuren. Rui Costa probeerde de leiderstrui die hij gisteren verloor terug te pakken en liet zijn UAE-team serieus doortrekken op de eerste beklimming.

Bauhaus raakte achterop, maar keerde terug. Een lekke band in de aanloop naar de 2e keer de klim bracht de Duitser in vieze papieren. Costa liet zijn teammaats nog eens versnellen en sprong met teammaat Conti naar enkele vluchters. Het hele veld lag uit elkaar, maar in de finale maakte de groep met Bauhaus/Bouhanni een minuut goed. Een ultieme aanval van Costa en Doubey (Circus-Wanty Gobert) mislukte, Bouhanni sprintte naar de dagzege van een groep van een 40-tal man.

Bouhanni hield Bonifazio van een tweede succes en heeft met zijn 10 seconden bonificaties een voorsprong van 2 seconden op Bauhaus, die als leider 10e finishte. De Kazak Jevgeni Giditsj was derde. De 1e en enige Belg in de voorste groep was Timothy Dupont als 29e.

De eerste editie van de Ronde van Saudi-Arabië eindigt zaterdag met een vlakke rit van 144 kilometer.