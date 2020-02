VIDEO: LeBron en Giannis kiezen All Star-teammaats én schitteren op parket

James maakte zijn "basisvijf" compleet met Kawhi Leonard, de ster van stadsgenoot Clippers, Dallas-toptalent Luka Doncic en Houston-boegbeeld James Harden. Die laatste is geboren in Los Angeles, dus James' team is wel heel LA-gericht.

Kijk naar de selectie van Team Giannis en Team LeBron:

Greek Freak in voetsporen van legendarische Wilt Chamberlain

Antetokounmpo en James moesten niet alleen kiezen, maar zelf ook basketballen. De eerste was met Milwaukee te sterk voor het Philadelphia van Embiid, nota bene zijn eerste keus: 112-101. Met 36 punten, 20 rebounds en 6 assists kwam Giannis een eerste keer tot een partij met meer dan 35 punten en 20 rebounds.

Het was ook zijn vijfde match naeen met minstens 30 punten, 15 rebounds en 5 assists. Antetokounmpo is nog maar de 2e NBA-speler uit de geschiedenis die daarin slaagt na de legendarische Wilt Chamberlain. Milwaukee heeft met 44 zeges en 7 nederlagen het beste rapport van de liga.

James verloor thuis met de Lakers van Houston: 111-121. Harden kon op 14 punten gehouden worden, maar Russell Westbrook nam met verve de beslissende rol over met liefst 41 punten. Houston kon rekenen op 19 bommen.

James kwam maar tot 18 punten (en 15 assists), al had hij een geweldige dunk in huis (zie onder), Davis kwam beter uit de verf met 32 punten (en 13 rebounds). De Lakers liepen tegen een 3e nederlaag in 5 duels aan, maar blijven met 38 zeges en 12 nederlagen de beste ploeg in de Western Conference.

Westbrook werd gisteravond de 3e man in de NBA-historie na Oscar Robertson en LeBron James met 20.000 punten, 7.000 assists en 6.000 rebounds.