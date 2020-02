Wout van Aert: "Ik ben enorm teleurgesteld dat ik niet op het podium sta"

Van Aert: "Ik was bezig met mooie statistiek"

Drievoudig wereldkampioen Wout van Aert startte niet voortvarend, maar rukte snel op. "Zoals ik verwacht had liet iedereen snel het tempo vallen", zegt Van Aert.

"De omstandigheden waren helemaal anders dan gisteren. Er kwam niet veel tactiek bij kijken. Je moest er vooral voor zorgen dat je niet over je toeren ging."

Na een lekke band in de slotfase moest Van Aert het podium uit zijn hoofd zetten. Hij kwam binnen als 4e. "Ik ben enorm teleurgesteld. Het is voor het eerst dat ik niet op het WK-podium sta. Ik had misschien niet verwacht dat het zou lukken vandaag. Maar ik was er toch dichtbij."



"Ik had stiekem gehoopt op een 9e podium in mijn 9e WK. Het was een mooie statistiek waarmee ik bezig was. Als je door pech wordt afgeremd, dan is dat pijnlijk."

"Ik had liever tegen Toon Aerts verloren (in de strijd voor de 3e plaats) na een spannende slotronde. Nu lag het niet in mijn macht."