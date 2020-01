Yannick Carrasco is weer waar hij vertrok: bij Atletico Madrid

Na 3 jaar Monaco en 3 jaar Atletico Madrid liet de 26-jarige Carrasco zich in februari 2018 verleiden door de lokroep van de Chinese centen. Maar dat avontuur bleek geen onverdeeld succes en bij de voorbije mercato's klonk zijn naam vaak als vertrekker uit China.

Atletico, pas 5e in Spanje, had nood aan offensieve versterking, want het kon dit seizoen nog maar 22 doelpunten maken. Om een idee te geven: Real zit aan 39, Barcelona aan 50. Carrasco heeft het voordeel dat hij de club en coach Diego Simeone goed kent, en omgekeerd. In 124 matchen was hij goed voor 23 doelpunten, waarvan eentje in de verloren finale van de Champions League 2016.

Carrasco, in Madrid ook goed voor 17 assists, komt op huurbasis over tot het einde van het seizoen. In zijn 2 Chinese seizoenen kwam hij tot 24 doelpunten en 17 assists.

"Een snelle en talentvolle speler keert naar Atleti terug. Hij kan dribbelen, scoren en zijn teammaats aan goals helpen. Dat maakt hem een bedreiging binnen en buiten de 16. Welcome back, Yannick!", luidt het in een persbericht.