Sam Bennett sprint in Australië naar zijn 2e zege voor de ploeg-Lefevere

Bennett bleef in de Australische badplaats Torquay na 133 kilometer de Italianen Giacomo Nizzolo en Alberto Dainese in de sprint voor.

Guillaume Van Keirsbulck was op 9 seconden de beste Belg op plaats 25.

Het is voor Bennett, die in het tussenseizoen BORA-hansgrohe voor de Deceuninck-Quick Step ruilde, de tweede overwinning van het seizoen.

Eerder pakte de 29-jarige Ier de bloemen in de eerste rit van de Tour Down Under.

De Race Torquay stond voor het eerst op de kalender. De wedstrijd bestaat uit 10 rondjes van 13,3 kilometer. Het is de laatste koers voor de Cadel Evans Road Race, die zondag gereden wordt en de afsluiter is van de Australische winterkoersen.