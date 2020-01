Geen WK atletiek indoor in China door coronavirus

Het WK indoor zou dit jaar plaatsvinden in Nanjing, van 13 tot 15 maart. Maar door het coronavirus dat China teistert, is er nu beslist om het toernooi te annuleren. "Met spijt in het hart stellen we het WK indoor uit tot maart 2021", klinkt het bij de Internationale Atletiekfederatie.

"De beslissing is genomen in overleg met onze medische afdeling en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. We hebben overwogen om het WK in een andere stad te organiseren, maar omdat het virus zich nog steeds verspreidt, hebben we deze optie laten varen. We zullen nu een nieuwe datum vastleggen in Nanjing in maart 2021."

Dat het WK dit jaar niet doorgaat, is onder meer slecht nieuws voor Eline Berings. De hordenloopster is bezig aan haar laatste seizoen en had zich al geplaatst voor Nanjing, maar zal dus niet naar China kunnen afzakken.

Op Twitter vraagt Berings zich af hoe ze nu nog zal kunnen klimmen op de ranglijst. "Ik kan nergens terecht op de grote indoormeetings omdat alle banen ingenomen zijn door atletes die nog niet eens gelopen hebben. Hoe kun je op deze manier je ranking verbeteren als je terugkeert uit blessure?", schrijft Berings.